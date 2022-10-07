ВСУ показали, как уничтожили российский танк с близкого расстояния
ВСУ обнародовали видео, как украинским танком уничтожили российский с близкого расстояния
Об этом сообщил Стратком ВСУ в телеграмме .
"Украинский Т-64БВ уничтожает российский танк с близкого расстояния", - подчеркнули украинские военные.
- 6 октября украинские воины показали, как освобождают от оккупантов украинские земли на Юге страны.
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