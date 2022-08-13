ВСУ показали, как уничтожили российский танк на полном ходу
Холоднояровцы обнародовали видео того, как уничтожили двигающийся на полном ходу российский танк
Об этом сообщил Стратком ВСУ в телеграмме .
"Охотники за танками 93-й бригады уничтожают танк кафиров на полном ходу. Великолепная работа", подчеркнули в ведомстве.
- 12 августа украинская аэроразведка обнародовала видео того, как уничтожила российский "град" с боекомплектами Херсонской области.
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