Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан в телеграме .

"Наши бойцы на Херсонщине уничтожили рашистскую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град". Но на этом мы не остановились, аэроразведка заметила активность в зарослях возле "града", установили, что там оккупанты организовали склад БК. Что было дальше - смотрите на видео ", - подчеркнул он.

11 августа бойцы 22-го ОМБ показали, как уничтожили российский плавучий бронетранпортер из миномета "Волошка".

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