ВСУ показали, как уничтожили российский "град" и боекомплекты к нему в Херсонской области
Украинская аэроразведка обнародовала видео того, как уничтожила российский "град" с боекомплектами в Херсонской области
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан в телеграме .
"Наши бойцы на Херсонщине уничтожили рашистскую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град". Но на этом мы не остановились, аэроразведка заметила активность в зарослях возле "града", установили, что там оккупанты организовали склад БК. Что было дальше - смотрите на видео ", - подчеркнул он.
- 11 августа бойцы 22-го ОМБ показали, как уничтожили российский плавучий бронетранпортер из миномета "Волошка".
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