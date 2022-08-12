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ВСУ показали, как уничтожили российский "град" и боекомплекты к нему в Херсонской области

12 августа, 2022 пятница
15:07
война с Россией

Украинская аэроразведка обнародовала видео того, как уничтожила российский "град" с боекомплектами в Херсонской области

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан в телеграме .

"Наши бойцы на Херсонщине уничтожили рашистскую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град". Но на этом мы не остановились, аэроразведка заметила активность в зарослях возле "града", установили, что там оккупанты организовали склад БК. Что было дальше - смотрите на видео ", - подчеркнул он.

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