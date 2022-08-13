ВСУ показали, как уничтожили российский дрон, корректировавший артиллерию оккупантов
Украинские зенитчики сбили российский беспилотник "Орлан-10", корректировавший российскую артиллерию
Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ в телеграме.
"Сегодняшнее утро зенитчики ОСУВ "Хортица" начали с уничтожения БПЛА типа "Орлан-10", который корректировал огонь артиллерии противника. Теперь оккупантский металлолом никогда не будет тревожить украинское небо и навсегда останется в украинской земле", - отметили в украинском войске.
- 12 августа украинские войска сбили вражеский штурмовик Су-25 и четыре БПЛА.
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