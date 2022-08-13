Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ в телеграме.

"Сегодняшнее утро зенитчики ОСУВ "Хортица" начали с уничтожения БПЛА типа "Орлан-10", который корректировал огонь артиллерии противника. Теперь оккупантский металлолом никогда не будет тревожить украинское небо и навсегда останется в украинской земле", - отметили в украинском войске.

12 августа украинские войска сбили вражеский штурмовик Су-25 и четыре БПЛА.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb