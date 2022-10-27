Об этом говорится в фейсбуке бригады.

"Траки - сила! Оккупанты пытались скрыть свою позицию среди херсонских пространств, но от танкистов 28-й ОМБр не скроешься", - подчеркнули в ВСУ.

Благодаря ВСУ россияне понесли значительные потери и отступили.

25 октября на Николаевщине украинские воины показали, как сбили ночью из стрелкового оружия три беспилотника Shahed оккупантов.

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