ВСУ показали, как уничтожили позицию кафиров и заставили их отступить на Херсонщине
Танкисты бригады имени Рыцарей Зимнего похода показали, как уничтожили на Херсонщине российскую позицию и заставили врага отступить
Об этом говорится в фейсбуке бригады.
"Траки - сила! Оккупанты пытались скрыть свою позицию среди херсонских пространств, но от танкистов 28-й ОМБр не скроешься", - подчеркнули в ВСУ.
Благодаря ВСУ россияне понесли значительные потери и отступили.
- 25 октября на Николаевщине украинские воины показали, как сбили ночью из стрелкового оружия три беспилотника Shahed оккупантов.
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