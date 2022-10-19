ВСУ показали, как уничтожили опорный пункт оккупантов на Лиманском направлении
Украинские военные показали, как с помощью гаубицы уничтожили российский опорный пункт на Лиманском направлении
Об этом сообщил Стратком ВСУ в телеграмме.
"На Лиманском направлении М777 уничтожила опорник с оккупантами", - подчеркнули в украинском войске.
- 18 октября артиллеристы 93-й ОМБр ВСУ показали, как уничтожают российских захватчиков на Бахмутском направлении.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.06
Покупка 40.06Продажа 40.79
-
EUR
Покупка 38.45Продажа 39.52
- Актуальное
- Важное