Об этом сообщил Стратком ВСУ в телеграмме.

"На Лиманском направлении М777 уничтожила опорник с оккупантами", - подчеркнули в украинском войске.

18 октября артиллеристы 93-й ОМБр ВСУ показали, как уничтожают российских захватчиков на Бахмутском направлении.

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