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ВСУ показали, как уничтожили опорный пункт оккупантов на Лиманском направлении

19 октября, 2022 среда
11:00
война с Россией На фото потери россиян

Украинские военные показали, как с помощью гаубицы уничтожили российский опорный пункт на Лиманском направлении

Об этом сообщил Стратком ВСУ в телеграмме.

"На Лиманском направлении М777 уничтожила опорник с оккупантами", - подчеркнули в украинском войске.

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