ВСУ показали, как уничтожили около 30 россиян, их технику и склад с боеприпасами в Харьковской области
На Харьковском направлении бойцы "Азова" и 14-й ОМБр ликвидировали около 30 россиян, вражескую технику и склад боеприпасов
Об этом сообщил Стратком ВСУ в телеграмме.
"Видео ликвидации около 30 оккупантов, техники и состава БК на Харьковском направлении. Операция, проведенная ССО АЗОВ Харьков и 14-ю ОМБр", - отметили в украинском войске.
- 11 сентября в Купянске Харьковской области украинские военные получили российские дроны с документацией, которая поможет ВСУ уничтожать вражеские беспилотники.
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