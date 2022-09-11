Об этом сообщил Стратком ВСУ в телеграмме.

"Видео ликвидации около 30 оккупантов, техники и состава БК на Харьковском направлении. Операция, проведенная ССО АЗОВ Харьков и 14-ю ОМБр", - отметили в украинском войске.

11 сентября в Купянске Харьковской области украинские военные получили российские дроны с документацией, которая поможет ВСУ уничтожать вражеские беспилотники.

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