ВСУ показали, как уничтожили на Юге российский БТР вместе с оккупантами
Силы спецопераций ВСУ показали, как во время разведки на оккупированной территории Юга Украины уничтожили вражеский бронетранспортер и россиян
Об этом сообщило командование ССО ВСУ в фейсбуке .
"На южном направлении, во время проведения специальной разведки на временно оккупированной территории, боевая группа ССО Украины наткнулась на враждебную позицию. Обнаруженные там российский БТР и личный состав оккупантов уничтожили тут же за считанные минуты", - подчеркнули военные.
Как отметили в ВСУ, после этого операторы подразделения Сил спецопераций "отправились дальше, продолжая выполнять свою основную задачу".
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