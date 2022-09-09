Об этом сообщило командование ССО ВСУ в фейсбуке .

"На южном направлении, во время проведения специальной разведки на временно оккупированной территории, боевая группа ССО Украины наткнулась на враждебную позицию. Обнаруженные там российский БТР и личный состав оккупантов уничтожили тут же за считанные минуты", - подчеркнули военные.

Как отметили в ВСУ, после этого операторы подразделения Сил спецопераций "отправились дальше, продолжая выполнять свою основную задачу".

8 сентября украинские военные показали, как уничтожили минометный боекомплект оккупантов беспилотником.

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