Об этом сообщил Стратком ВСУ в телеграме .

"Минус техника врага! Вместе с экипажем! Красиво и мощно работает украинская "стугна". Вы только посмотрите, как пылает, это сдетонировали боекомплекты врага", - подчеркнули в ведомстве.

2 августа украинские защитники показали, как уничтожили российскую технику и склад с боеприпасами на Юге.

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