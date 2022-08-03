ВСУ показали, как уничтожили из "стугны" российские боекомплекты
Украинские военные показали, как уничтожили российские боекомплекты и оккупантов из противотанкового ракетного комплекса "Стугна"
Об этом сообщил Стратком ВСУ в телеграме .
"Минус техника врага! Вместе с экипажем! Красиво и мощно работает украинская "стугна". Вы только посмотрите, как пылает, это сдетонировали боекомплекты врага", - подчеркнули в ведомстве.
- 2 августа украинские защитники показали, как уничтожили российскую технику и склад с боеприпасами на Юге.
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