Об этом сообщили Десантно-штурмовые войска ВСУ в телеграме .

"Благодаря четкому и слаженному взаимодействию (десантников и пехотинцев ВСУ, - ред.), был уничтожен гаубический артиллерийский дивизион (без одной гаубической батареи) - 8 единиц 152-мм гаубиц 2А65 "Мста-Б", личный состав дивизиона, автомобильная техника, боекомплект и фортификационные сооружения российских оккупантов", - отметили в ВСУ.

Как отметили украинские десантники, удар по оккупантам нанесли из артиллерии.

21 июля украинские защитники уничтожили базу оккупантов в Скадовске и 4 склада россиян в Чернобаевке и Донецке.

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