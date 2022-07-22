ВСУ показали, как уничтожили дивизион российских гаубиц, техники, боекомплекта и оккупантов
Украинские десантники и пехотинцы уничтожили российских оккупантов, 8 российских гаубиц 2А65 "Мста-Б", технику и боекомплект
Об этом сообщили Десантно-штурмовые войска ВСУ в телеграме .
"Благодаря четкому и слаженному взаимодействию (десантников и пехотинцев ВСУ, - ред.), был уничтожен гаубический артиллерийский дивизион (без одной гаубической батареи) - 8 единиц 152-мм гаубиц 2А65 "Мста-Б", личный состав дивизиона, автомобильная техника, боекомплект и фортификационные сооружения российских оккупантов", - отметили в ВСУ.
Как отметили украинские десантники, удар по оккупантам нанесли из артиллерии.
- 21 июля украинские защитники уничтожили базу оккупантов в Скадовске и 4 склада россиян в Чернобаевке и Донецке.
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