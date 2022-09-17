ВСУ показали, как украинский дрон Punisher уничтожает оккупантов
ВСУ обнародовали видео, как украинский ударный дрон Punisher бьет по российским позициям
Об этом сообщил Стратком ВСУ в телеграме .
"Работа украинского ударного БПЛА Punisher по позициям оккупантов. Главная задача БПЛА - наносить удары по силам и технике врага. Он способен действовать на расстоянии до 45 километров", - подчеркнули в украинском войске.
Беспилотник способен разгоняться до 198 км/ч, а его крейсерская скорость – 22 м/с. Время полета дрона составляет 90 мин.
Беспилотник отличается небольшим размером и тем, что создает мало шума. Кроме того, он имеет нулевой температурный след и изготовлен из радиопрозрачных материалов.
- 17 сентября ВСУ обнародовали видео, как бойцы 17-й отдельной танковой бригады накрыли огнем позиции российских оккупантов.
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