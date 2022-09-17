ВСУ показали, как украинские танкисты уничтожили российские позиции
ВСУ обнародовали видео, как бойцы 17-й отдельной танковой бригады накрыли огнем позиции российских оккупантов
Об этом сообщил Стратком ВСУ в телеграмме .
"Аэроразведка нашла, 17-я отдельная танковая бригада развалила позиции оккупантов", - подчеркнули в украинской армии.
- 16 сентября украинские силы уничтожили 4 российские базы и 2 склада с боекомплектами на оккупированных территориях.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.97
Покупка 39.97Продажа 40.83
-
EUR
Покупка 39.67Продажа 40.77
- Актуальное
- Важное