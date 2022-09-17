Об этом сообщил Стратком ВСУ в телеграмме .

"Аэроразведка нашла, 17-я отдельная танковая бригада развалила позиции оккупантов", - подчеркнули в украинской армии.

16 сентября украинские силы уничтожили 4 российские базы и 2 склада с боекомплектами на оккупированных территориях.

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