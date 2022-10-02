Об этом сообщил Стратком ВСУ в телеграме.

"Вчерашние кадры сбития кацапского Ка-52", - подчеркнули в украинском войске.

Вечером 30 сентября в Херсонской области ВСУ уничтожили вертолет Ка-52 стоимостью около $16 млн.

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