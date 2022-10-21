Об этом сообщил Стратком ВСУ в телеграме .

"Минус кацапский Ка-52 и иранский мопед Shahed-136, сбитый с помощью "Бук-1М"", - отметили в украинской армии.

В ночь на 20 октября украинские воины уничтожили в Николаевской области 14 иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

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