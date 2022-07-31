ВСУ показали, как сбили российский беспилотник, корректировавший вражеский огонь
Украинские зенитчики сбили российский дрон "Птеро", проводивший разведку для корректировки вражеских войск
Об этом сообщила Госспецсвязи в телеграме .
"Воины зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Центр" точным выстрелом "приземлили" очередной вражеский беспилотный летательный аппарат (вероятно, типа "Птеро", похожий на "Орлан-10")", - отметили в ведомстве.
Дрон должен был провести доразведку для корректировки российских войск.
- По состоянию на утро 31 июля оккупанты потеряли 735 дронов за время полномасштабной войны против Украины.
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