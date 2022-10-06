Об этом сообщил Стратком ВСУ в телеграмме.

"Бойцы 54 ОМБр показали, как происходило плановое контротступление кацапов из Лиманского "казана"", - говорится в подписи к видео.

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