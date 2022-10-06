English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией ВСУ показали, как россияне бежали из окруженного Лимана

ВСУ показали, как россияне бежали из окруженного Лимана

6 октября, 2022 четверг
10:29
война с Россией

Военные 54-й отдельной механизированной бригады показали, как оккупанты бежали из окруженного Лимана на Донетчине полевыми дорогами

Об этом сообщил Стратком ВСУ в телеграмме.

"Бойцы 54 ОМБр показали, как происходило плановое контротступление кацапов из Лиманского "казана"", - говорится в подписи к видео.

  • 1 октября стало известно, что украинские военные освободили населенные пункты Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево и Ставки возле Лимана. Позже украинские военные показали, как подняли флаг Украины на въезде в Лиман.
  • В Восточной группировке войск подтвердили, что ВСУ вошли в Лиман 
  • После этого министерство обороны России признало, что российские кафиры отступили из Лимана.
  • 2 октября 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что город Лиман полностью зачищен от оккупантов. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что ожидает начала деоккупации Луганщины после освобождения Лимана Донецкой области.
  • Российские оккупанты во время деоккупации бежали из Лимана в город Счастье.
  • Представитель Нацгвардии Украины Руслан Музычук отметил, что возобновление контроля над Лиманом является стратегически важным для дальнейших действий ВСУ.
  • 4 октября над уволенным Лиманом официально подняли флаг Украины .
  • 5 октября президент Украины Владимир Зеленский показал последствия оккупации Лимана.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Видео
Новости
Украина
Россия
военные силы Украины
Донетчина
Военные новости
деоккупация Украины
Читайте также:
5 октября, 2022 среда
Херсонщина и Харьковщина соревнуются в темпах освобождения. Карта боевых действий 1–4 октября
Odrygenna_vojin
Автор
5 октября, 2022 среда
Герои Украины. Воин 103-й бригады Сил ТрО Шаман: приехал в отпуск, чтобы жениться
4 октября, 2022 вторник
С Путиным мир уже не будет говорить, скоро мы можем увидеть неожиданные решения в Москве, - Огрызко
Киев
+11°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40
    Покупка 40
    Продажа 40.92
  • EUR
    Покупка 38.91
    Продажа 40.08
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
6 октября
11:21
В Киев прибыла администратор Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр
11:20
В Донецкой области за сутки оккупанты убили 4 мирных жителей, найдено еще 10 погибших в деоккупированных городах
11:19
Россияне второй раз за сутки ударили ракетами по Запорожью
11:09
От стеснительности до Playboy: Памела Андерсон выпускает книгу мемуаров
11:07
Эксклюзив
Украина становится лидером в рейтинге минной проблематики, - исполнительный директор ОО "Ассоциация саперов" Пистрюга
11:02
Стреляли из артиллерии и танков: в Запорожье россияне за сутки разрушили 27 гражданских объектов
10:58
Эксклюзив
В Херсоне огромное количество российских военных, каждую ночь они перемещают технику, - журналист Никитенко
10:57
посольство США
Три четверти американцев за дальнейшую поддержку Украины вопреки угрозам РФ, - опрос Reuters/Ipsos
10:38
Заменить газ РФ в Европе: Нидерланды могут запустить месторождение Гронинген
10:37
Британская разведка указала на дилемму, перед которой оказалась РФ на фоне наступления ВСУ в Херсонской области
10:25
Инфографика
Какова стоимость доллара и евро: курс валют на 6 октября
10:20
"Это большая ответственность": Потап выступил перед украинскими военными
10:17
Два района Николаевщины на протяжении суток подвергались обстрелам: повреждены дома и объект инфраструктуры
09:57
Россияне обстреляли четыре района Харьковщины, трое мужчин получили ранения
09:55
Обновлено
Россияне нанесли ракетные удары по Хмельнитчине: повреждены дома
09:53
ISW назвал, на кого Путин планирует повесить провал на войне в Украине
09:45
Инфографика
За сутки Россия потеряла 330 военных, 26 боевых бронемашин и 15 беспилотников на войне против Украины, - Генштаб ВСУ
09:38
Эксклюзив
Уничтожать ракеты С-300 мы можем только на месте запуска, в воздухе их сбить невозможно, - пресс-секретарь Командования ПС Игнат
09:29
Украинские военные подняли Государственный флаг над Боровой в Харьковской области
09:26
Эксклюзив
Российская армия не готова к боевым действиям зимой, - Згурец
09:11
Обновлено
Россияне атаковали семью ракетами инфраструктуру Запорожья, есть погибшие и пострадавшие
09:08
Обновлено
Оккупанты снова обстреляли Харьков. Попали в объект инфраструктуры
09:03
Кульминация контрнаступления ВСУ на Востоке Украины еще впереди, - ISW
08:25
Украинское войско отразило атаки РФ в районах Бахмута, Выемки, Майорска и Новомихайловки
08:17
Россияне обстреляли Никопольский район: повреждены дома, предприятие и электролинии
08:14
OPINION
Николай Княжицкий
Истории одного дня, 5 октября
08:03
В Рубежном захватчики ввели комендантский час и усилили фильтрационные мероприятия, - Генштаб
08:03
Интервью
Татьяна Пилипец: Существуют 50 оттенков серого, но во время войны это четко черное и белое
07:47
Обновлено
В Украине ликвидировали российского подполковника на пенсии, - офицер ВСУ Штефан
07:45
"Днепр-1" - "Вадуц": где и когда смотреть матч Лиги конференций
07:15
"Ренн" - "Динамо": где и когда смотреть матч Лиги Европы
07:09
"Должен стать целью": Лубинец призвал создать трибунал по военным преступлениям России
06:30
Лига чемпионов: результаты всех матчей 5 октября
06:06
В России назначили куратора аннексированными территориями Украины
05:29
В Испании энергией от торможения поездов метро будут заряжаться электромобили
05:10
Отменены сотни рейсов: в Германии бастуют пилоты
04:51
"Хочу себе такой дом": Валерий Харчишин рассказал о строительстве модульной улицы в Гостомеле
03:38
Во время ночной атаки в Одесской и Николаевской областях сбили шесть дронов-камикадзе, - ОК "Юг"
02:54
нефть
Согласовали с Россией: ОПЕК согласилась сократить добычу нефти
02:20
Галина Гатчинс
Алек Болдвин достиг мирового соглашения с семьей Галины Гатчинс
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV