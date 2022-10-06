ВСУ показали, как россияне бежали из окруженного Лимана
Военные 54-й отдельной механизированной бригады показали, как оккупанты бежали из окруженного Лимана на Донетчине полевыми дорогами
Об этом сообщил Стратком ВСУ в телеграмме.
"Бойцы 54 ОМБр показали, как происходило плановое контротступление кацапов из Лиманского "казана"", - говорится в подписи к видео.
- В Восточной группировке войск подтвердили, что ВСУ вошли в Лиман
- После этого министерство обороны России признало, что российские кафиры отступили из Лимана.
- 2 октября 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что город Лиман полностью зачищен от оккупантов. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что ожидает начала деоккупации Луганщины после освобождения Лимана Донецкой области.
- Российские оккупанты во время деоккупации бежали из Лимана в город Счастье.
- Представитель Нацгвардии Украины Руслан Музычук отметил, что возобновление контроля над Лиманом является стратегически важным для дальнейших действий ВСУ.
- 4 октября над уволенным Лиманом официально подняли флаг Украины .
- 5 октября президент Украины Владимир Зеленский показал последствия оккупации Лимана.
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