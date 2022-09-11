ВСУ показали, как россияне бегут из Старобельска в сторону Луганска
Украинские военные обнародовали видео бегства российских захватчиков из Старобельска в сторону временно оккупированного Луганска
Об этом сообщил Стратком ВСУ в телеграмме.
"Луганщина. Окраины Старобельска. Россияне бегут в сторону Луганска", - говорится в сообщении.
- 11 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что в результате успешного контрнаступления украинских войск на Харьковском направлении россияне с награбленным бегут из Сватового в Луганскую область и частично из Херсона.
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