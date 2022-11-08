Об этом сообщает Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины .

В Херсонской области бойцы аэромобильной бригады ДШВ во время освобождения украинской земли от российских оккупантов обнаружили уничтоженные ВСУ военную технику, личный состав и ящики с боеприпасами рашистов.

Сообщается, что российские армейцы обложили танк украпленными канализационными люками.

"Враг, для того, чтобы выжить прибегает к разнообразным, иногда бессмысленным уловкам. Так на одном из подбитых танков украинские воины обнаружили "дополнительную броню", а именно украденные канализационные люки, которые должны были служить экипажу защитой от поражения. Но это им не помогло спастись. ", – пишет пресс-служба.

Украинские бойцы уничтожили склады с боеприпасами оккупантов в Горловке Донецкой области и Сватово, что на Луганщине.

С 24 февраля по 8 ноября Российская Федерация потеряла на территории Украины 77170 военных, 2786 танков, 5654 ББМ и 278 самолетов.

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