Об этом говорится в телеграмме Воздушных сил ВСУ.

"Видео сбивание российского ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" зенитным ракетным подразделением Бук-М1 воздушного командования "Центр" в Херсонской области 7 сентября около 8:30. Смерть врагам!" - подчеркнули украинские защитники.

По состоянию на 7 сентября Украина нанесла по оккупантам более 2,4 тыс. групповых авиаударов за время полномасштабного вторжения РФ.

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