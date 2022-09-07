ВСУ показали, как из "бука" сбили российский ударный вертолет на Херсонщине
Воздушные силы ВСУ показали, как 7 сентября сбили из "бука" российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" в Херсонской области
Об этом говорится в телеграмме Воздушных сил ВСУ.
"Видео сбивание российского ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" зенитным ракетным подразделением Бук-М1 воздушного командования "Центр" в Херсонской области 7 сентября около 8:30. Смерть врагам!" - подчеркнули украинские защитники.
- По состоянию на 7 сентября Украина нанесла по оккупантам более 2,4 тыс. групповых авиаударов за время полномасштабного вторжения РФ.
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