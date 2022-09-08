ВСУ показали, как дроном уничтожили российский боекомплект
Украинские военные обнародовали видео уничтожение минометного боекомплекта кафиров беспилотником
Об этом сообщил Стратком ВСУ в телеграмме .
"Уничтожение дроном минометного БК кацапни", - говорится в сообщении.
- 7 сентября Воздушные силы ВСУ показали, как сбили с "бука" российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" в Херсонской области.
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