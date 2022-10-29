ВСУ показали, как британскими гаубицами уничтожили оккупантов и их боекомплект на Юге Украины
На Юге украинские десантники с помощью британских гаубиц уничтожили минометный расчет оккупантов и боекомплект
Об этом сообщили Десантно-штурмовые войска ВСУ в телеграме .
"На видео зафиксировано, как воины-артиллеристы одной из отдельных аэромобильных бригад Десантно-штурмовых войск ВС Украины уничтожили расчет 120-мм миномета, личный состав и боекомплект российских оккупантов в одном из районов на Юге Украины", - говорится в сообщении.
Украинские военные ударили по врагу из британских 105-мм гаубиц L119.
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