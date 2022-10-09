ВСУ показали, как артиллерийскими установками "Гвоздика" уничтожают оккупантов на Юге
Украинские морпехи показали, как самоходными артиллерийскими установками "Гвоздика" уничтожают россиян на юге страны
Об этом ВМС ВСУ сообщили в телеграмме .
"Как морские пехотинцы Военно-морских Сил ВС Украины с помощью САУ 2С1 "Гвоздика" уничтожают захватчиков 122-мм снарядами на южном направлении", - подчеркнули в украинском войске.
- 7 октября воины Сил спецопераций Украины показали, как уничтожают оборону россиян с помощью дронов-камикадзе.
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