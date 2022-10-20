Об этом сообщил Стратком ВСУ в телеграмме .

"Утро не утро, без уничтоженной русни. Арта атакует. Корректирует БПЛА Magyla-3. Всем победного дня", - отметили в сообщении.

Николаевские десантники показали, как уничтожили в Донецкой области российскую разминальную установку, которую также используют для штурма.