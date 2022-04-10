ВСУ показали эффектное уничтожение склада российских боеприпасов в Донецкой области

Об этом сообщило оперативное командование "Восток" .



"Украинские разведчики в районе ответственности группировки "Восток" обнаружили очередной склад с боеприпасами российских фашистов. Артиллеристы успешно нанесли огневое поражение", - говорится в сообщении.

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