ВСУ показали американские гаубицы M-777 на передовой в действии

Сюжет обнародовало Военное телевидение Украины в Facebook.

"Американские гаубицы М777 уже помогают украинским артиллеристам уничтожать рашистов. 155-й калибр в паре с дальностью более 30 км дает преимущество нашим воинам во время артиллерийских дуэлей. Дальность выстрела американской гаубицы превосходит большинство образцов.

В посольстве США также подтвердили, что гаубицы M-777 уже используются на передовой.

"Гаубицы М-777 в действии. Это часть последнего пакета помощи Вооруженным Силам Украины на сумму 800 миллионов долларов США. Все 90 гаубиц, отправленных Соединенными Штатами, за исключением одной, сейчас находятся в Украине, многие из них уже работают на передовой", - сообщили в посольстве.

13 мая в Пентагоне сообщили , что большинство американских гаубиц M777 уже на передовой.

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