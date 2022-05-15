ВСУ показали американские гаубицы M-777 на передовой в действии
Украинские военные уже получили американские гаубицы M-777 и стали использовать их на передовой
Сюжет обнародовало Военное телевидение Украины в Facebook.
"Американские гаубицы М777 уже помогают украинским артиллеристам уничтожать рашистов. 155-й калибр в паре с дальностью более 30 км дает преимущество нашим воинам во время артиллерийских дуэлей. Дальность выстрела американской гаубицы превосходит большинство образцов.
В посольстве США также подтвердили, что гаубицы M-777 уже используются на передовой.
"Гаубицы М-777 в действии. Это часть последнего пакета помощи Вооруженным Силам Украины на сумму 800 миллионов долларов США. Все 90 гаубиц, отправленных Соединенными Штатами, за исключением одной, сейчас находятся в Украине, многие из них уже работают на передовой", - сообщили в посольстве.
- 13 мая в Пентагоне сообщили , что большинство американских гаубиц M777 уже на передовой.
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