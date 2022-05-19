Военный эксперт высказал такое мнение в эфире Еспресо.

"На сегодняшний день украинская армия оперативными темпами пытается увеличить количество вооружения, ведь количество личного состава ВСУ позволяет проводить наступательные операции. Но количество вооружения не позволяет обеспечить преимущество оружием для успешного контрнаступления. А мне хотелось бы, чтобы мы проводили наступательные операции, уничтожая врага оружием, умом , а не ценой жизни наших бойцов", - отметил Згурец.

Аналитик добавил, что при слабом руководстве войск российских оккупантов контрнаступление Вооруженных сил Украины может быть успешным, но такие возможности все равно необходимо тщательно оценить.

"Если Вооруженные силы начнут быстрые наступательные действия, российская армия в текущих условиях слабого руководства не способна сопротивляться. Но для проведения наступательных действий нужны силы и средства. Думаю, сейчас Генеральный штаб ВС Украины и главнокомандующий Залужный достаточно тщательно оценивают такие возможности, ведь война - достаточно непредсказуемая вещь и каждое непросчитанное действие может повлечь негативные последствия. Окно возможностей для начала контрнаступления у нас недостаточно велико", - отметил Сергей Згурец.

Генштаб ВСУ в фейсбуке сообщил, что на четырех направлениях наступление и штурмовые действия врага были безуспешны , на оккупированной Донбассе планируют привлечь к боевым действиям студентов вузов.

Генштаб ВСУ оценивает потери среди российских военных по состоянию на 19 мая в 28,5 тыс. военных, 1254 танка, 203 самолета и 3063 БТР.

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