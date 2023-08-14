Об этом сообщили в управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

"Сегодня, около 11:00 Силы обороны Украины нанесли поражение по командному пункту войск РФ, который разместился в санатории "Волна" в селе Юрьевка вблизи временно оккупированного Мариуполя", - говорится в сообщении.

Ранее советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о "хлопке" в Юрьевке. "Хлопок. Последствия. На данный момент. Попадание в лагерь оккупантов в лагере "Волна". Дуплет. Никто из местных не пострадал, если не считать окна пострадавшими. Однако оккупантов счет на десятки уже", - написал он в телеграм-канале в 11:49 и распространил видео.

Петр Андрющенко в эфире Еспресо 13 августа сообщил, что оккупанты пытаются подавить сопротивление граждан с проукраинской позицией, поэтому постоянно проводят ротации представителей ФСБ в городе.

13 августа во временно оккупированном селе Урзуф, близ Мариуполя, произошла перестрелка между военнослужащими российской армии и кадыровцами, в результате чего погибли 7 мирных жителей





