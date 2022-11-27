ВСУ подтвердили поражение вражеского объекта на Луганщине, на котором находились 70 оккупантов
Генштаб подтвердил поражение 25 ноября вражеского объекта в Сватово Луганской области, на котором находились 70 оккупантов
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.
Отмечается, что количество раненых и погибших военных врага до сих пор уточняется.
Также Генштаб сообщил, что в течение 27 ноября подразделения наших ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.
- В Генштабе рассказали, что больницы Луганщины переполнены ранеными оккупантами настолько, что россияне вынуждены эвакуировать пострадавших в Луганск.
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