ВСУ подтвердили поражение 230 оккупантов и 15 единиц техники на Запорожье
В предыдущие дни ВСУ в Запорожской области ранили 230 оккупантов и уничтожили более 15 единиц военной техники разных типов и склад боеприпасов. Потери противника уточняются
Об этом сообщает Генштаб в вечерней сводке от 1 декабря.
Отмечается, что врага поразили в населенных пунктах Мирное, Токмак, Инженерное, Пологи, Ясное и Конские Раздоры Запорожской области. Информация о ликвидированных оккупантах уточняется.
В течение суток, 1 декабря. авиация ВСУ нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 удара по позициям зенитных ракетных комплексов противника.
- В Генштабе сообщили , что россияне отводят отдельные подразделения и готовят к эвакуации персонал оккупационных администраций населенных пунктов Запорожья.
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