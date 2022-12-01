ВСУ подтвердили поражение 230 оккупантов и 15 единиц техники на Запорожье

Об этом сообщает Генштаб в вечерней сводке от 1 декабря.

Отмечается, что врага поразили в населенных пунктах Мирное, Токмак, Инженерное, Пологи, Ясное и Конские Раздоры Запорожской области. Информация о ликвидированных оккупантах уточняется.

В течение суток, 1 декабря. авиация ВСУ нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 удара по позициям зенитных ракетных комплексов противника.

В Генштабе сообщили , что россияне отводят отдельные подразделения и готовят к эвакуации персонал оккупационных администраций населенных пунктов Запорожья.

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