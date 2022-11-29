ВСУ подтвердили ликвидацию 470 оккупантов и 50 единиц вражеской техники в Луганской и Запорожской области
В ВСУ подтвердили, что 27 ноября ликвидировали 470 оккупантов и 50 единиц вражеской военной техники разных типов, а также склад боеприпасов на Луганщине и Запорожье
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба .
27 ноября украинские военные поразили личный состав и технику оккупантов в населенных пунктах Пологи, Токмак и Басань Запорожской области и Лутугино Луганской области. В общей сложности было ликвидировано 470 россиян, 50 единиц военной техники оккупационных войск и склад боеприпасов.
Кроме того, в течение 29 ноября ВСУ нанесли 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также позиции зенитно-ракетного комплекса российских оккупантов.
- Командир подразделения "Терра" Николай Волохов рассказал , что ситуация под Бахмутом стабилизировалась для дальнейшего наступления ВСУ.
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