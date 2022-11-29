Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба .

27 ноября украинские военные поразили личный состав и технику оккупантов в населенных пунктах Пологи, Токмак и Басань Запорожской области и Лутугино Луганской области. В общей сложности было ликвидировано 470 россиян, 50 единиц военной техники оккупационных войск и склад боеприпасов.

Кроме того, в течение 29 ноября ВСУ нанесли 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также позиции зенитно-ракетного комплекса российских оккупантов.

Командир подразделения "Терра" Николай Волохов рассказал , что ситуация под Бахмутом стабилизировалась для дальнейшего наступления ВСУ.

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