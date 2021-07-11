ВСУ подошли вплотную к Докучаевску, - СМИ

Такую информацию сегодня, 11 июля 2021 года, обнародовало издание DonPress , передает Еспресо.TV .



"Об этом сообщают местные жители в социальных сетях. По их словам, ВСУ стоят уже максимально близко к местной животноводческой фермы в поселке Ясное, под Докучаевском", - отмечает ресурс.



Расстояние до позиций - 150-200 м.







В 2019-м Дмитрий Ярош называл Докучаевск среди захваченных россиянами городов украинского Донбасса, которые, по его мнению, легче и быстрее освободить.



"Они (оккупанты, - ред.) признают, у них нет сплошной линии обороны, лишь отдельные " очаги сопротивления ", - говорил тогда Ярош.



Докучаевск находится в южной части Донецкой области, между Донецком и Волновахой.





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