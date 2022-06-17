Об этом сообщает глава Одесской ОВА Максим Марченко.

Отмечается, что утром 17 июня в акватории Черного моря ВСУ был подбит ракетами "Harpoon" буксир Черноморского флота РФ "Спасатель Василий Бех". В это время судно переправляло на отрыв Змеиных боеприпасов, вооружения, личный состав и ЗРК "ТОР".

"Передавайте поздравления команде крейсера "Москва" – комментирует Марченко.

Напомним, флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" был поражен 13 апреля украинскими ракетами из комплекса "Нептун"

В Черном море российские оккупанты держат 3 носителя крылатых ракет, еще два десантных корабля находятся неподалеку от берегов Украины.

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