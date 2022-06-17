ВСУ подбили российский буксир, транспортировавший на Змеиный боеприпасы и личный состав
Вооруженные силы Украины подбили буксир российского флота, который перевозил на остров Змеиное вооружение и личный состав
Об этом сообщает глава Одесской ОВА Максим Марченко.
Отмечается, что утром 17 июня в акватории Черного моря ВСУ был подбит ракетами "Harpoon" буксир Черноморского флота РФ "Спасатель Василий Бех". В это время судно переправляло на отрыв Змеиных боеприпасов, вооружения, личный состав и ЗРК "ТОР".
"Передавайте поздравления команде крейсера "Москва" – комментирует Марченко.
- Напомним, флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" был поражен 13 апреля украинскими ракетами из комплекса "Нептун"
- В Черном море российские оккупанты держат 3 носителя крылатых ракет, еще два десантных корабля находятся неподалеку от берегов Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.54
Покупка 34.54Продажа 35.34
-
EUR
Покупка 35.99Продажа 37.26
- Актуальное
- Важное