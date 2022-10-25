ВСУ под Херсоном уничтожили базу оккупантов. Помогли тиктокерские способности кадыровцев

Об этом в своем facebook сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

Он рассказал, что кадыровцы "эвакуировались" на левый берег Херсона, где активно снимали на селфи свой отдых и размещение базы. Благодаря этим фото ВСУ выявили местонахождение кадыровцев и уничтожили вражескую базу. Хлань сообщает, что 40 оккупантов погибли, 60 получили ранения.

"Благодаря своим тиктокерским талантам и видео размещения они фактически сами сообщили свое местонахождение, а нашим Вооруженным Силам осталось только их "отработать"", - рассказал Хлань.

25 октября в Генштабе сообщили , что враг обустраивает оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, а также эвакуирует персонал банков, оккупационной администрации, оперативных служб и медиков.

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