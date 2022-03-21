ВСУ под Чугуевым сбили российский истребитель, – председатель Харьковской ОВА

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.



"Сегодня мобильные подразделения ВСУ под Чугуевым сбили истребитель российского противника. После возгорания на низкой высоте – тот упал со стороны российской федерации", – написал он.



Кроме того, утром в Харьковском районе на временно подконтрольной оккупантам территории мобильная группа ВСУ сбила два российских беспилотных аппарата "Орлан".



"Благодаря работе нашей противовоздушной обороны уже несколько дней над Харьковом не фиксируем авиацию российского врага", – пояснил Синегубов.

Напомним, в Харьковской области россияне похитили главу Циркуновской ОТГ.

ВСУ обнародовали обновленные потери врага: уничтожены 15 тыс. кафиров и почти 500 танков.