ВСУ под Бахмутом уничтожили вражеский бомбардировщик Су-24М
В ночь на 29 марта подразделения зенитных ракетных войск воздушных сил ВСУ под Бахмутом уничтожили вражеский бомбардировщик Су-24М
Об этом пишут воздушные силы ВСУ.
По обновленной информации, самолет был сбит в 01:30 29 марта на Бахмутском направлении. Ранее сообщалось, что это произошло около 13:30.
- ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили более 172 тыс. российских военных.
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