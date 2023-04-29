Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией ВСУ под Бахмутом уничтожают не только вагнеровцев, но и разбили еще одну вражескую ЧВК "Поток", - военный эксперт Снегирев
Эксклюзив

ВСУ под Бахмутом уничтожают не только вагнеровцев, но и разбили еще одну вражескую ЧВК "Поток", - военный эксперт Снегирев

29 апреля, 2023 суббота
18:16
Война с Россией

Дмитрий Снегирев, военный эксперт, сопредседатель ГИ "Права Справа", отметил, что ЧВК "Поток" должна была прикрывать вагнеровцев, но в результате успешных атак ВСУ потоковцы бросились в тылы

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"По ситуации в районе Бахмута все сообщения российских военных корреспондентов будто бы с места событий, что они продавили украинскую оборону в районе Хромово и передовые части армии РФ зашли в этот населенный пункт, – это все не соответствует действительности. Но тем не менее трасса Бахмут – Хромово - Часов Яр находится под огневым контролем, ситуация достаточно сложная", - заметил военный эксперт.

Дмитрий Снегирев сказал, что можем вспомнить заявление кремлевского преступника Пригожина о том, что именно в этом районе украинские военные фактически разбили наголову еще одну ЧВК под названием "Поток", которую связывают с Газпромом, что она якобы должна была прикрывать ЧВК Вагнера.

"Но в результате успешных атак ВСУ эти потоковцы побежали в тылы, позабыв своих соратников, соответственно, это и позволило украинским защитникам сохранить контроль над трассой и населенным пунктом. Что касается давления оккупантов в районе Ивановского, то это попытка врага взять под контроль трассу Бахмут - Константиновка, где так же ВСУ крепко держат позиции. Ожесточенный характер боев сохраняется в самом городе, в районе так называемого Самолетика и Элеватора, также Бахмутского техникума. ВСУ контролируют все западные районы города, которые являются сплошной линией обороны, поэтому продвижение противника фактически приостановлено. Нужно говорить реальные вещи, ситуация сложная", - прокомментировал Снегирев.


 

Украина
Россия
военные силы Украины
Донетчина
Бахмут
Вагнергейт
Читайте также:
Роман Червінський
27 апреля, 2023 четверг
Арьев о "деле Червинского": предателя, сдавшего координаты аэродрома, уже осудили на 14,5 лет
танк ЗСУ
28 апреля, 2023 пятница
Публичная информация об оружии для Украины перед контрнаступлением оказывается для россиян неприятным сюрпризом, - эксперт Defense Express Киричевски
долар євро гривня
28 апреля, 2023 пятница
На сегодняшний день гривня укрепилась, а доллар и евро вернулись к своим довоенным отметкам, - президент Ассоциации украинских банков
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.4
    Покупка 37.4
    Продажа 38.03
  • EUR
    Покупка 40.86
    Продажа 41.83
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
29 апреля
19:20
Русские военные
На Керченском полуострове ФСБ проверяет телефоны и паспорта, - Генштаб
19:10
Эксклюзив
В магазинах Киево-Печерской лавры, принадлежащих Петру Лебедю, торгуют российскими товарами, - религиовед Ковалев
18:53
Украина начнет контрнаступление, не дожидаясь F-16, - Зеленский
18:42
Евгений Пригожин
Пригожин признал, что армия РФ получила от ВСУ "жестких пи***лей"
18:09
OPINION
Когда выборы превращают в футбольный матч
17:55
Ильхам Алиев
В Азербайджане появится центр "Байрактар"
17:47
Довбык повторил бомбардирское достижение Шевченко и Реброва в УПЛ
17:25
УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после 23-го тура
17:25
Украине не обойтись без самолетов Hornet, которые есть на вооружении у Финляндии, - Зеленский
17:01
Обновлено
УПЛ: "Динамо" победило "Металлист", а "Шахтер" – "Колос". Расписание и результаты всех матчей 23-го тура
17:00
Светлана Тихановская
"Мест в самолете не хватит на всех". Тихановская обратилась к силовикам Лукашенко
16:59
В Умани на месте ракетного удара завершили поисковую операцию: два человека считаются пропавшими
16:57
Украинец Ковтун завоевал золото и бронзу Кубка мира по спортивной гимнастике
16:51
Эксклюзив
Позиция Китая в войне не пророссийская, а антиамериканская, - китаевед Голод
16:49
В Польше канадские инструкторы обучают ВСУ минной безопасности
16:25
Медведев призвал разорвать дипломатические отношения РФ с Польшей
16:22
Над Киевской ОВА, в Буче и Фастове подняли флаг ВМС Украины
16:20
В Украину прибыла делегация США для подписания важного инвестиционного соглашения: подробности
16:03
OPINION
На пути в НАТО – гарантии ядерных государств
15:50
Путин – террорист, который не держит слово, - Зеленский
15:38
У платежной системы Приватбанка произошел сбой
15:37
Ольга Харлан
Украинка Харлан завоевала медаль Гран-при на старте отбора на Олимпиаду-2024
15:36
Эксклюзив
В Посад-Покровском на Херсонщине электричества нет больше года
15:33
Эксклюзив
ВСУ
Контрнаступление ВСУ может начаться во время ротации врага, - военный аналитик Гетьман
15:08
хакер
Хакеры атакуют госорганы Украины под видом обновления операционной системы
14:38
В Украине за сутки обезвредили 408 взрывоопасных предметов
14:27
Российские оккупанты планируют запустить паромы из Крыма для вывоза людей и техники, - Чубаров
14:21
На юге и востоке Украины ВСУ уничтожили три российских дрона
14:16
"Слава Украине. Героям Слава": в Киеве создали мурал с изображением Александра Мациевского
14:00
"Божья кара за Умань": в ГУР раскрыли подробности взрывов на нефтебазе в Севастополе
14:00
OPINION
Несколько тезисов о незамеченном визите Кулебы в Ирак
13:50
В оккупированной Луганской области гражданским отказывают в медикаментах
13:37
Медведев рассказал, какими будут "акты возмездия" РФ за попытку Украины вернуть Крым
13:30
Россия построила современный информационный фашизм, - Зеленский
13:06
В Варшаве полиция выселяет школу при посольстве РФ, - росСМИ
12:53
Украина передала Польше и ЕС ноты из-за ограничений на экспорт агропродукции
12:40
Обновлено
РФ обстреляла ракетами Украину: в Умани из-за попадания в многоэтажку 23 погибших, среди них - 5 детей, а в Днепре погибла женщина и 2-летний ребенок
12:35
Работали за рубли. СБУ задержала 6 организаторов псевдореферндумов в Луганской области и на Херсонщине
12:30
Зеленский рассказал, от чего будет зависеть успех контрнаступления Украины
12:27
Если россияне победят Украину, высок риск, что будет Третья мировая война, - Зеленский
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV