ВСУ под Бахмутом уничтожают не только вагнеровцев, но и разбили еще одну вражескую ЧВК "Поток", - военный эксперт Снегирев
Дмитрий Снегирев, военный эксперт, сопредседатель ГИ "Права Справа", отметил, что ЧВК "Поток" должна была прикрывать вагнеровцев, но в результате успешных атак ВСУ потоковцы бросились в тылы
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"По ситуации в районе Бахмута все сообщения российских военных корреспондентов будто бы с места событий, что они продавили украинскую оборону в районе Хромово и передовые части армии РФ зашли в этот населенный пункт, – это все не соответствует действительности. Но тем не менее трасса Бахмут – Хромово - Часов Яр находится под огневым контролем, ситуация достаточно сложная", - заметил военный эксперт.
Дмитрий Снегирев сказал, что можем вспомнить заявление кремлевского преступника Пригожина о том, что именно в этом районе украинские военные фактически разбили наголову еще одну ЧВК под названием "Поток", которую связывают с Газпромом, что она якобы должна была прикрывать ЧВК Вагнера.
"Но в результате успешных атак ВСУ эти потоковцы побежали в тылы, позабыв своих соратников, соответственно, это и позволило украинским защитникам сохранить контроль над трассой и населенным пунктом. Что касается давления оккупантов в районе Ивановского, то это попытка врага взять под контроль трассу Бахмут - Константиновка, где так же ВСУ крепко держат позиции. Ожесточенный характер боев сохраняется в самом городе, в районе так называемого Самолетика и Элеватора, также Бахмутского техникума. ВСУ контролируют все западные районы города, которые являются сплошной линией обороны, поэтому продвижение противника фактически приостановлено. Нужно говорить реальные вещи, ситуация сложная", - прокомментировал Снегирев.
- 27 апреля эксперты Института изучения войны (ISW) отметили, что Россия направила под Бахмут несколько ЧВК: между ними начались конкуренция и разногласия.
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