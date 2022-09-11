ВСУ победили россиян в Харьковской области скоростью и маневром. Колонка Сергея Згурца

Хорошо спланированное и реализованное наступление ВСУ на Харьковщине

Несмотря на все сложности, эта неделя всем нам дала надежду на скорейшее приближение нашей победы. ВСУ проводят масштабное контрнаступление в Харьковской области, прилагают усилия для освобождения Юга, удерживают оборонные рубежи вокруг Донецка. Сегодня главнокомандующий сообщил, что освобождено более 3 тыс. квадратных километров территории и освобождение оккупированных территорий продолжается. Действия в Харьковской области можно назвать уже таким идеальным штормом, который был хорошо спланирован и реализован нашими военными. Каждый день – новые отвоеванные рубежи: 8 сентября – Балаклея и местность вокруг нее, 9 сентября – это рывок из Балаклеи в Шевченковое. Вчера от Шевченкового до Купянска, от Волохового Яра до Изюма. Сейчас продолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов Харьковской области.

Оценка украинского наступления западными медиа

Эти события вызвали восхищение не только у нас. Вот несколько тезисов из влиятельных зарубежных изданий. Washington Post написал об "ошеломительном разгроме российских войск на Харьковщине". Издание отмечает, что в войне появился новый импульс и у украинских войск "есть потенциал изменить ход войны". В свою очередь, NewYorkTimes упоминает об освобождении Изюма: "Город был важной для россиян промежуточной станцией для пополнения и усиления их войск, вовлеченных в боях на Востоке Украины". Издание пишет, что в течение августа украинское военное руководство анонсировало наступление на Юге перед тем, как нанести удар на Северо-востоке, применив прием дезориентации врага. Скорость продвижения ВСУ в Харьковской области NYT называет потрясающей.

Реакция российских оккупантов на действия ВСУ

Враг сначала попытался бросить в бой резервы, чтобы сдержать наступление и бросил их на защиту Изюма. Наше командование снова переиграло врага и дальнейшее наступление наших частей имело такой результат, который лишил врага смысла и возможности оборонять Изюм. Враг там оставил множество техники и боеприпасов.

Какова же была реакция главных рашистов? Минобороны России после нескольких дней немого шока наконец-то лживо заявило, что это никакое не отступление с Харьковщины, а "трехдневная операция по сворачиванию и организованной переброски Изюмско-Балаклейской группировки войск на территорию "ДНР".

Сейчас рашисты покидают территорию Харьковской области и отходят на Восток к реке Оскол, где, вероятно, попытаются развернуть новую линию обороны вдоль водных препятствий.

Факторы успеха ВСУ в Харьковской области

Части Западного военного округа РФ захватили Балаклею 2 марта, от нее к направлению Славянска русские войска за 6 месяцев прошли где-то 20 км. Мы это вернули за 4 суток и прошли вглубь обороны противника более чем на 50 км. Сейчас мы говорим об освобожденном и Купянске, и Изюме.

Что важного и нового в этой операции? Во-первых, мы проводили это наступление без превосходства в живой силе и тяжелой бронетехнике, однако ярко продемонстрировали превосходство нашего военного мышления над врагом. Наши планировщики этой операции использовали подход, когда мы не атаковали в лоб вражескую линию обороны. У нас были соединены маневры подразделений, охват вражеских сил и высокоточные удары по глубине обороны противника. Все это делалось на основе качественной разведки и устойчивой надежной связи между наступающими подразделениями. Это очень важный фактор. Это напоминает эхо американской тактики штурмовых действий, когда сначала рушатся все возможности врага к сопротивлению в глубине его обороны, а затем в оптимальный момент производятся атакующие действия.

У нас они были только на первом этапе, когда мы пробивали линию обороны, а потом оказалось, что вторая линия обороны противника не насыщена и нет резервов. Относительно наших высокоточных ударов – то их наносили не по ротно-взводным опорным пунктам, а по наблюдательным местам, по командным пунктам, по узлам связи, базам с горюче-смазочными материалами и боеприпасами.

Это имело смысл и результат. Когда начались наступательные действия, враг на опорных пунктах не имел возможности к устойчивому сопротивлению и не имел взаимодействия с командованием высшего звена и оборона начала сыпаться. Эта операция началась для врага неожиданно – были ротации у противника и враг выставил на первую линию второстепенные и менее подготовленные боевые части. Третий фактор – враг не ожидал атаки в этом месте, не смог определить направление наших маневров, учитывая особенности местности – перепады высот и растительность способствовали нашему маневру. Враг также не был готов, что это будет столь глубокая операция с широкими целями. А наши бойцы активно продвигались вглубь обороны противника, не давая врагу возможности прийти в себя и понять, что происходит вокруг.

Мотивированные украинские подразделения фактически победили врага скоростью и маневром. При этом на этом участке фронта действовали наиболее боеспособные наши части или части, имеющие силы к победе. Это 92-я и 14-я механизированные бригады, 80-я аэромобильная, 25-я воздушно-десантная, 115-я бригада ТрО. Также отмечу роль Генерального штаба в планировании и командующего Сухопутными войсками генерала Сырского в управлении нашими силами, которые в ходе операции действительно заслуживают высоких оценок профессиональности и подготовки к ней. Можно утверждать, что в начале сентября украинская армия взяла на этом участке фронта инициативу в свои руки.