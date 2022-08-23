ВСУ "планируют" взорвать мост через реку Казенный Торец в Славянске, а Запад "устал" от войны в Украине: фейки роспропаганды за 22 августа
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 22 августа
Об этом в телеграмм сообщает ЦПД при СНБО Украины.
Дезинформацией является то, что в минобороны РФ заявили: "боевики украинских вооруженных формирований в Славянске Донецкой области заминировали автомобильный мост через реку Казенный Торец, который планируют взорвать для обвинения российских подразделений в невыборных ударах по объектам транспортной инфраструктуры".
Манипуляцией роспропаганды является заявление секретаря Совбеза России Патрушева о том, что "обстрелы атомных объектов в Украине представляют угрозу глобальному масштабу, а вся ответственность за эти действия лежит на западных покровителях киевского режима".
Еще одну дезинформацию СМИ РФ распространили со ссылкой на Bloomberg: "Мероприятие начинает уставать от Украины… в Европе от войны начинают откровенно уставать, поскольку там на первый план выходят собственные экономические проблемы, и это говорит лишь о том, что "война до последнего украинца" будет продолжаться до тех пор, пока ее цена не станет слишком большой".
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