Россия не имеет успеха ни на одном участке фронта

Украина получает стратегическую и оперативную инициативу по всей фронтовой линии. Сейчас для Вооруженных Сил Украины есть ключевые задачи – освободить оккупированные территории, не допустить захвата новых территорий, обеспечить прикрытие объектов критической инфраструктуры средствами ПВО и ПРО и продолжить формирование и подготовку резервов для ведения будущих боевых действий. Именно об этом и говорил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли. Во время этой беседы Валерий Залужный сказал: "Несмотря на абсолютное огневое преимущество противника и увеличение количества войск путем мобилизованных, россияне не имеют успеха по всей линии фронта".





Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

ГУР МО Украины делает прогнозы по войне с наименьшим количеством погрешностей

Новые детали положения дел на фронте и освобождение от врага оккупированных территорий сообщил руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов в интервью известному американскому изданию The Warzone. Собственно, прогнозировать ход войны очень рискованное дело. Поскольку на него могут оказывать влияние очень много факторов. С другой стороны, считается, что управление ГУР делает прогнозы по поводу войны с минимальным количеством погрешностей. Итак, проанализируем, что сказал Буданов.

ВСУ будут стремиться окружить и изолировать Херсон

Освобождение Херсона. По мнению руководителя ГУР МО Украины, операция по освобождению временно оккупированного Херсона продлится до конца ноября. По его словам, сегодня в Херсоне находятся наиболее боеспособные и подготовленные российские подразделения. Также Кирилл Буданов назвал количество войск, готовящихся оборонять Херсон. В частности, на правом и левом берегу Днепра находятся более 40 тыс. российских военнослужащих. Хочу напомнить, что общая численность российских войск на территории Украины составляет более 170 тысяч военнослужащих. Кирилл Буданов подчеркнул, что ВСУ будут стремиться окружить и изолировать Херсон.

Россияне готовятся взорвать дамбу Каховской ГЭС

Россияне могут взорвать дамбу Каховской ГЭС в том случае, если ВСУ смогут освободить Херсон. По оценкам ГУР МО Украины, если россияне отважатся на такое решение, то они подорвут проходящую через плотину дорогу для того, чтобы сделать невозможным проезд наших военных транспортных средств.

Угроза повторного наступления с территории Беларуси

Руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов сообщил, что в Беларуси сейчас находится более 4 300 российских военнослужащих. Более 80% из них – мобилизованные. Буданов подчеркнул, что российская группировка войск на территории Беларуси очень ограничена в тяжелом вооружении. Так что на нынешнем этапе войны угрозы повторного наступления с территории Беларуси нет.

Черноморский флот РФ в Крыму в опасности

Россияне, считавшие, что сделали Крым своеобразной военной крепостью, недавно начали чувствовать себя в опасности. 9 августа в Крыму неизвестными ракетами был уничтожен военный аэродром Саки. 29 октября беспилотные надводные дроны-камикадзе совершили атаку на фрегат "Адмирал Макаров" вблизи Севастополя. О повреждениях российских кораблей Черноморского флота РФ пока нет информации. Однако российские военные не признают повреждение фрегата подобно тому, как они отрицали уничтожение крейсера "Москва". В американском Институте изучения войны заметили, что если бы Киев и приказал атаковать российские корабли возле Севастополя, то это было бы довольно сдержанной реакцией на те ракетные удары, которые Россия осуществляла по территории Украины.





Надводный дрон-камикадзе неизвестного происхождения, который в конце сентября обнаружили россияне на одном из пляжей Севастополя.







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