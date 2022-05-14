ВСУ перешли в контрнаступление в районе Изюма в Харьковской области
На Изюмском направлении в Харьковской области Силы обороны Украины перешли в контрнаступление
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.
"Самой горячей точкой у нас остается Изюмское направление. Там наши Вооруженные силы перешли в контрнаступление. Враг по некоторым направлениям отступает - это результат характера наших Вооруженных сил", - говорится в сообщении.
По его данным, враг сконцентрировал множество техники и большое количество живой силы на этом направлении.
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