ВСУ перешли в контрнаступление в районе Изюма в Харьковской области

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

"Самой горячей точкой у нас остается Изюмское направление. Там наши Вооруженные силы перешли в контрнаступление. Враг по некоторым направлениям отступает - это результат характера наших Вооруженных сил", - говорится в сообщении.

По его данным, враг сконцентрировал множество техники и большое количество живой силы на этом направлении.