ВСУ перешли в контрнаступление. Британская разведка на карте показала изменения ситуации на фронте
Оккупанты ведут наступательные действия на Донбассе, но на некоторых направлениях вынуждены обороняться
Об этом свидетельствует карта боев в Украине, опубликованная разведкой Великобритании.
Судя по карте, ВСУ перешли в наступление на Харьковщине и Херсонщине и получили по этим направлениям хорошие результаты. Они вернули контроль над некоторыми оккупированными территориями и продвинулись на несколько километров в направлении государственной границы.
- Американские эксперты считают , что российские военные повторяют ошибки на востоке Украины.
- За день 31 мая украинские военные уничтожили на Востоке 22 российских оккупантов, склад с боеприпасами и БТР.
- В России придумали еще одну причину вторжения в Украину.
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