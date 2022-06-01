Об этом свидетельствует карта боев в Украине, опубликованная разведкой Великобритании.

Судя по карте, ВСУ перешли в наступление на Харьковщине и Херсонщине и получили по этим направлениям хорошие результаты. Они вернули контроль над некоторыми оккупированными территориями и продвинулись на несколько километров в направлении государственной границы.

Американские эксперты считают , что российские военные повторяют ошибки на востоке Украины.

За день 31 мая украинские военные уничтожили на Востоке 22 российских оккупантов, склад с боеприпасами и БТР.

В России придумали еще одну причину вторжения в Украину.

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