ВСУ перемололи россиян на Херсонщине ежедневным давлением, - командир подразделения разведчиков
Причина бегства россиян с правого берега Днепра в Херсонской области - давление и ежедневная работа, которую вели Вооруженные силы и спецподразделения
Об этом в эфире Еспресо рассказал командир подразделения разведчиков Terra Николай Волохов.
"Все старания и усилия, которые приложили тысячи украинских военных. Все люди на Херсонском направлении во время боев погибли не зря. Причина бегства россиян - именно то давление и ежедневная работа, которую делали ВСУ и спецподразделения. Они бегут, потому что не могут держаться - мы ежедневным давлением их перемололи. Это не их маневр и не блестящий замысел", - считает Волохов.
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