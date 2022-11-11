Об этом в эфире Еспресо рассказал командир подразделения разведчиков Terra Николай Волохов.

"Все старания и усилия, которые приложили тысячи украинских военных. Все люди на Херсонском направлении во время боев погибли не зря. Причина бегства россиян - именно то давление и ежедневная работа, которую делали ВСУ и спецподразделения. Они бегут, потому что не могут держаться - мы ежедневным давлением их перемололи. Это не их маневр и не блестящий замысел", - считает Волохов.