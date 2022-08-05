ВСУ перехватывают инициативу в войне против России, - военный эксперт

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".



"Ситуация сейчас выглядит так, что наконец-то Вооруженные силы Украины начали перехватывать инициативу в этой войне. Теперь россияне должны будут выполнять сразу две задачи. Сейчас им нужно сдерживать наши войска на херсонском направлении и отбивать наши удары на изюмском направлении", - рассказал Киричевский.

Эксперт подчеркнул, что уничтожение российской группировки на территории Изюма является одной из приоритетных целей для ВСУ.

"Ликвидация угрозы на изюмском направлении является весомой целью для Вооруженных сил Украины. Судя по всему ВСУ ведут на этом направлении медленное контрнаступление. Однако очевидно, что на этом контрнаступлении не ставится акцент по многим причинам", - добавил он.

Украинская артиллерия за сутки, 4 августа, уничтожила 5 складов оккупантов, 4 базы и один штаб, расположенный в Чернобаевке.

5 августа аналитики Института исследования войны сообщили, что если Украина сможет сильно надавить на Изюм, продолжая контрнаступление на Херсонщине, то оккупанты предстанут перед тяжелым выбором - им придется либо отойти со своих западных позиций вокруг Изюма, либо использовать больше личного состава и техники.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb