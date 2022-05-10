ВСУ оттесняют россиян от Харькова, - Зеленский

Об этом он заявил в своем видеообращении.

"ВСУ обеспечили всем нам хорошие новости из Харьковской области. Постепенно оттесняют оккупантов от Харькова. Я благодарен всем нашим защитникам и защитницам, которые держат оборону и проявляют действительную сверхчеловеческую силу, чтобы изгнать армию захватчиков", -. сказал президент.

Зеленский призвал украинцев быть сдержанными и не распространять чрезмерные эмоции.

"Хочу призвать всех наших людей и особенно тех, что в тылу не распространять чрезмерные эмоции, не стоит создавать такую атмосферу специфического морального давления, когда еженедельно и даже ежедневно ожидаются определенные победы", - отметил он.

Президент подчеркнул, что ВСУ делают все для освобождения нашей земли и наших людей, для освобождения всех наших городов – Херсон, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь и всех других.

По состоянию на 10 мая Вооруженные силы Украины уволили 4 населенных пункта в Харьковской области: Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак