ВСУ оттесняют россиян от Харькова, - Зеленский
Вооруженные силы Украины постепенно освбождают Харьковскую область
Об этом он заявил в своем видеообращении.
"ВСУ обеспечили всем нам хорошие новости из Харьковской области. Постепенно оттесняют оккупантов от Харькова. Я благодарен всем нашим защитникам и защитницам, которые держат оборону и проявляют действительную сверхчеловеческую силу, чтобы изгнать армию захватчиков", -. сказал президент.
Зеленский призвал украинцев быть сдержанными и не распространять чрезмерные эмоции.
"Хочу призвать всех наших людей и особенно тех, что в тылу не распространять чрезмерные эмоции, не стоит создавать такую атмосферу специфического морального давления, когда еженедельно и даже ежедневно ожидаются определенные победы", - отметил он.
Президент подчеркнул, что ВСУ делают все для освобождения нашей земли и наших людей, для освобождения всех наших городов – Херсон, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь и всех других.
- По состоянию на 10 мая Вооруженные силы Украины уволили 4 населенных пункта в Харьковской области: Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.4
Покупка 31.4Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.99Продажа 33.79
- Актуальное
- Важное