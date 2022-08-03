Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях без особых изменений. На последнем враг обстрелял из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Середина Буда, Рыжевка и Журавка Сумской области", - пишут в Генштабе.

Харьковское направление

Российский противник осуществлял огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Дуванка, Дементиевка, Золочев, Прудянка, Светличное, Питомник, Руска Лозовая, Лесное, Руски Тишки, Черкасские Тишки, Петровка, Михайловка, Коробочкино, Старая Гнилица, Мосьпаново, Пришиб, Победа, Украинка, Рубежное, Верхний Салтов, Старый Салтов, Молодова и Большая Бабка.

Нанес авиаудару неподалеку от Прудянки. Вел воздушную разведку беспилотниками возле Петровки, Федоровки и Дементиевки.

Задействовал средства радиоэлектронной борьбы в районах Ивановки, Студенко, Василенко и Гетмановки.

Славянское направление

Агрессор производил обстрелы из артиллерии разных калибров в районах населенных пунктов Протопоповка, Большая Камышеваха, Мечебилово, Гусаровка, Чеполь, Норцовка, Долина, Мазановка, Краснополье. Новопавловка, Довгенькое, Дубровное, Бражковка, Вернополье, Красное, Карнауховка, Ридное, Адамовка, Богородичное и Маяк.

Краматорское и Бахмутское направления

В районе Краматорска зафиксированы обстрелы возле Звановки, Стародубовки, Спорного, Сеиверского, Верхнекаменского, Пискуновки и Григорьевки.

"На Бахмутском направлении оккупанты совершали обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Берестовое, Соледарь, Яковлевка, Зайцево, Майское, Кодема, Майорск, Подгородное, Веселая Долина, Покровское, Краснополька, Также. враг нанес авиационных ударов вблизи Бахмутского, Соледара, Берестового, Яковлевки и Клинового", - говорится в отчете Генштаба.

Российские захватчики провели штурмовые действия в районе Берестового и в направлениях Владимировка – Яковлевка, Покровское – Бахмут, Владимировка – Соледарь, Возрождение – Кодема, Видродження – Зайцево, Семигорье – Кодема и Доломитное – Семигорье.

ВСУ отразили все вражеские попытки штурма и нанесли оккупантам потери, россияне отошли.

Авдеевское направление

Оккупационные войска обстреливали из танков и артиллерии районы Нью-Йорка, Красногоровки, Авдеевки, Песков, Нетайлового и Каменки.

Враг пытался вести наступление в направлениях Новоселовка Вторая – Красногоровка, Спартак – Авдеевка, Васильевка – Красногоровка, Минеральное – Авдеевка и на направлении Донецк – Пески, успеха не имел, отошел.

Новопавловское и Запорожское направления

Зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Богоявленко, Шевченко, Владимировка, Павловка, Большая Новоселка, Угледар, Пречистовка, Новополь, Зеленое Поле, Новоселка, Железнодорожное, Малые Щербаки, Каменское, Малая Токмачка, Лукьяновское, Нескучное, Полтавка, Могила Сторожева, Ольговское, Новоандреевка, Новоданиловка, Красное, Белогорье и Времовка. Враг нанес авиаудары возле Новоселки, Новополя и Полтавки.

"Все попытки оккупантов продвинуться в направлениях Марьинки и Белогорки наши защитники свели на нет", - отмечает Генштаб.

Южнобужское направление

Россияне производили обстрелы из вооружения танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Николаев, Прибужское, Заря, Луч, Посад-Покровское, Лиманы, Лупарево, Партизанское, Кобзарцы, Новая Заря, Андреевка, Белая Криница, Червоный Яр, Любомировка и Червона Долина.

У урочища Андреевка Россия нанесла авиаудар. В направлении Белогорки вели наступательный бой, но безуспешно отошли. Не прекращается воздушная разведка беспилотниками.

Черное море

В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр".

"Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по военным объектам и объектам критической инфраструктуры на территории Украины", - предупреждает Генштаб ВСУ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb