ВСУ отразили вражеский штурм в двух направлениях, - Генштаб
Украинские военные отбили российский штурм на Краматорском направлении и не позволили врагу захватить Углегорскую ТЭС
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в facebook .
На Бахмутском направлении окупанты обстреляли из артиллерии районы Яковлевки, Соледара, Бахмута, Покровского, Бахмутского и Новолуганского, возле которого также нанесли авиационные удары. Враг снова вел штурмовые действия в направлениях Покровского и территории Углегорской ТЭС и снова понес потери и отошел.
На Краматорском направлении противник совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Верхнекаменского, Стародубовки, Пискуновки, Северска, Белогоровки, Григорьевки, Спорного и Выемки. Штурмовые действия в направлении Верхнекаменского и Северского украинские защитники успешно отбили.
На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Пески, Угледар, Опросное, Водяное, Пречистовка, Малая Токмачка, Новояковловка, Успеновка, Орехов, Павловка, Новополь, Щербаки, Новоандреевка. Также враг нанес авиационные удары возле Красногоровки и Каменки.
На Слобожанском направлении основные усилия окупанты сосредоточиваются на недопущении продвижения наших войск в сторону границы Украины на севере и северо-востоке Харьковской области.
На Харьковском направлении враг активных действий не вел, производил огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Золочев, Питомник, Борщева, Лесное, Русские и Черкасские Тишки и Мосьпаново.
Также активные действия со стороны противника не отмечаются на Славянском направлении. Враг совершил обстрелы в районе Грушувахи, Долины, Краснополья, Дибровного, Мазановки, Протопоповки, Чепиля, Большой Камышевахи, Норцовки, Богородичного, Вернополья и Карнауховки.
В Южнобужском направлении противник продолжает ведение обороны занятых ранее позиций, сосредотачивает усилия на сдерживании контрнаступательных действий Сил обороны Украины. Совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков по линии столкновения.
На Волынском , Полесском и Северском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Враг обстрелял село Николаевка Черниговской области.
Противник продолжает наносить ракетные удары по военным и гражданским объектам на территории Украины. Вне пунктов базирования находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр.
Украинская штурмовая и армейская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения успешно продолжают наносить удары по вражеским опорным пунктам, составам и скоплениям сил оккупантов на определенных направлениях.
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