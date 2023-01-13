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ВСУ отразили вражеские атаки возле 17 городов и сел, а оккупанты заказали форму Роснефти - возведение Генштаба

13 января, 2023 пятница
07:25
война с Россией

Украинские воины продолжали уничтожать врага и отбили атаки в районах 17 населенных пунктов Донетчины и Луганщины за прошедшие сутки. А РФ заказала спецодежду с логотипами Роснефти и Электростали для подразделения из Новопавловского направления

Об этом передает Генштаб ВСУ в утреннем своде 13 января.

За прошедшие сутки, 12 января, подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка и Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздолевка, Соль, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Предтечино, Курдюмовка, Водяное, Марьинка и Большая Новоселка Донецкой области.

ВСУ сбили вражеские самолет и беспилотник и поразили 28 районов скопления оккупантов

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения противника, а также 5 ударов по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

В то же время наши защитники сбили вражеский самолет Су-25 и беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии в свою очередь поразили 3 пункта управления, 12 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, вражеский зенитный ракетный комплекс С-300, 3 склада боеприпасов, а также 3 других важных объекта оккупантов.

Для подразделения войск РФ на Новопавловском направлении заказали спецодежду с логотипами Роснефти и Электростали

Стало известно о заказе гражданской спецодежды с логотипами "Роснефть" и "Электросталь" для личного состава одного из подразделений захватчиков, действующего на Новопавловском направлении в Волновахском районе Донецкой области.

"Очевидно, что с определенной целью противник пытается скрыть свою принадлежность к российским оккупационным войскам", - отмечают в Генштабе.

На Запорожье захватчики проводят фильтрации, а на оккупированной Херсонщине осуществляют домовые обходы

Российские оккупанты продолжают оказывать давление на местное население временно захваченной территории Херсонской области, которые отказываются сотрудничать с оккупационными властями, осуществляют домовые обходы.

В Генштабе отмечают, что захватчиков беспокоит проукраинская настроенность граждан региона, представляющая для них угрозу.

В отдельных населенных пунктах Мелитопольского района Запорожской области противник проводит фильтрационные мероприятия. Во время проверки особое внимание оккупанты уделяют телефонам, ищут подтверждения сотрудничества с Силами обороны Украины.

Россия нанесла 5 ракетных и 18 авиаударов по украинской территории в сутки

Противник нанес 5 ракетных ударов по мирным городам Константиновка, Краматорск и Запорожье. Также оккупанты совершили 52 обстрела из РСЗО и 18 авиаударов.

Ситуация по направлениям

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси и России продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях обстреляны районы населенных пунктов Сеньковка и Карповичи Черниговской области; Порохонь и Бачевск Сумской области, а также Стрелка, Зеленое, Терновая, Старица, Огирцево, Гатище, Волчанск, Чугуновка и Редкодуб на Харьковщине.

На Купянском направлении огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Двуречная, Западное, Синьковка, Орлянка, Кисловка, Котляровка, Колесниковка, Берестово, Богуславка, Ивановка Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении враг обстрелял Грековку, Макеевку, Невское, Червонопоповку и Диброву Луганской области.

На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели Спорное, Белогоровка, Раздолевка, Соледар, Красная Гора, Парасковеевка, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении обстреляны Красногоровка, Авдеевка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении огневому воздействию подверглись Угледар, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Времовка и Свободное Поле на Донетчине и Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Красное, Волшебное, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов и Камянское Запорожской области.

На Херсонском направлении минометным и артиллерийским обстрелам, в частности, подверглись Антоновка и Херсон.

  • Ранее стало известно, что морские пехотинцы уничтожили за день 4 оккупантов и миномет.

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