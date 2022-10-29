ВСУ отразили вражеские атаки вблизи Водяного, Каменки и Невельского Донецкой области, - Генштаб
28 октября украинские военные отбили атаки врага в районе Водяного, Каменки и Невельского в Донецкой области
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в facebook .
В Генштабе обращают внимание, что противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, не оставляет попыток ведения наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки в районах населенных пунктов Водяное, Каменка и Невельское Донецкой области.
Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование позиций по отдельным направлениям и ведет воздушную разведку. Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения.
За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и до 25 авиационных ударов, совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Удары противника подверглись районам более 35 населенных пунктов.
- 28 октября Силы обороны Украины точечными ударами были ликвидированы около 300 российских захватчиков в районе Майорска в Донецкой области.
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