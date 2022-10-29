Об этом сообщает Генштаб ВСУ в facebook .

В Генштабе обращают внимание, что противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, не оставляет попыток ведения наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки в районах населенных пунктов Водяное, Каменка и Невельское Донецкой области.

Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование позиций по отдельным направлениям и ведет воздушную разведку. Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения.

За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и до 25 авиационных ударов, совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Удары противника подверглись районам более 35 населенных пунктов.

28 октября Силы обороны Украины точечными ударами были ликвидированы около 300 российских захватчиков в районе Майорска в Донецкой области.

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