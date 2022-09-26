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ВСУ отразили вражеские атаки в районах 13 населенных пунктов

26 сентября, 2022 понедельник
08:07
война с Россией

В течение 25 сентября подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Спирное, Соледар, Майорск, Бахмут, Подгородное, Выемка, Курдюмовка, Зайцево, Новомихайловка, Первомайское, Каменка, Победа и Павловка

Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .

"Противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и содержании захваченных территорий, а также срыве активных действий Сил обороны на отдельных направлениях. Обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, пытается восстановить утраченные позиции на отдельных направлениях, ведет воздушную разведку", - говорится в сообщении. в сообщении.

Также враг наносит удары по гражданской инфраструктуре и мирным жилым домам, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Есть угроза авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины. Так, за минувшие сутки, оккупанты нанесли 5 ракетных и 12 авиационных ударов, совершили более 83 обстрелов с РСЗО. Также враг задействовал четыре ударных беспилотника для ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

От вражеского огня пострадали более 40 населенных пунктов. Это, в частности, Купянск, Краматорск, Бахмут, Красногоровка, Марьинка, Каменка, Курахово, Павловка, Запорожье, Никополь, Очаков, Николаев и Одесса.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. На других направлениях оккупанты совершили обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии:

  • на Северском направлении – в районе населенного пункта Александровка Сумской области
  • на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Стрелка, Одноробовка, Ветеринарное, Гатище, Каменка, Голубовка и Сеньково
  • на Краматорском направлении – Новоселовка, Щурово, Северск, Григоровка, Белогоровка, Закотное, Диброва, Верхнекаменное, Веселое, Раздолевка, Озерное и Спорное
  • на Бахмутском направлении – Соледар, Бахмут, Бахмутское, Одрадовка, Зайцево, Клещевка, Веселая Долина, Яковлевка, Майорск, Нелиповка, Выемка и Белогоровка
  • на Авдеевском направлении – Авдеевка, Опросное, Первомайское, Новомихайловка и Парасковеевка

На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись 18 населенным пунктам. Среди них Егоровка, Павловка, Железнодорожное, Новоандреевка, Гуляйпольское, Гуляйполе, Успеновка, Новоселка, Времевка и Красное.

На Южнобужском направлении от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 27 населённых пунктов, недалеко от линии столкновения.

"Оккупанты продолжают нести потери. Подтверждено еще одно точное попадание 24 сентября этого года по району сосредоточения вражеской техники на территории промышленной зоны в пределах города Херсон. Предварительно, противник потерял до 10 единиц военной техники, потери в личном составе уточняются", - говорится в сообщении .

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Спирное, Соледар, Майорск, Бахмут, Подгородное, Выемка, Курдюмовка, Зайцево, Новомихайловка, Первомайское, Каменка, Победа и Павловка.

В свою очередь украинская авиация Сил обороны нанесла 33 удара. Подтверждено поражение 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 8 позиций зенитных ракетных комплексов. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны уничтожили один самолет Су-25, вертолет Ми-8 и 2 беспилотника противника.

Ракетные войска и артиллерия, за текущие сутки, в частности, поразили 6 пунктов управления, 12 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 2 позиции зенитных ракетных комплексов, 3 подразделения ракетных войск и артиллерии, 6 складов с боеприпасами, а также 9 отдельных важных целей.

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