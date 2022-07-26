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ВСУ отразили штурм в районе парка "Святые горы" и нанесли потерю врагу у Берестового и Семигорья, россияне наступают под Покровским

26 июля, 2022 вторник
07:58
война с Россией

Противник сосредоточился на улучшении тактического положения и создании условий для наступления на Северск и Соледар, наступает в направлении Покровского. ВСУ отразили вражеский штурм в районах Спорного, Национального природного парка "Святые Горы", Берестового и Семигорья

Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .

На Славянском направлении противник обстрелял районы Норцовки, Богородичного, Долины, Чепеля, Грушевахи и Великой Камышевахи.

На Донецком направлении основные усилия враг сосредотачивает на попытках улучшить тактическое положение и создании условий для наступления на города Северск и Соледар. Вражеские подразделения пополняют запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

На Краматорском направлении обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы недалеко от Кривой Луки, Закотного, Дроновки, Григорьевки, Верхнекаменского, Звановки, Спорного и Переездного. Враг нанес авиаудары у Спорного и Серебрянки. Вражеские штурмовые действия в районах Спорного и Национального природного парка "Святые Горы" украинские воины успешно отбили и отбросили противника назад.

На Бахмутском направлении враг совершает артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Берестово, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Покровское, Константиновка, Веселая Долина, Зайцево, Вершина, Семигорье, Кодема, Травневое, Майорск и Нью-Йорк. Нанес авиационные удары возле Соледара, Веселой Долины и территории Углегорской ТЭС.

Штурмовые действия в районах населенных пунктов Берестово и Семигорье завершились для врага потерями и отступлением. Но подразделения противника пытаются наступать в направлении Покровского, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий враг не вел. Обстрелы зафиксированы, в частности, возле Авдеевки, Зеленого Поля, Орехова, Щербаков и Каменского.

На Южнобужском направлении враг продолжает обороняться, сосредотачивает усилия на недопущении продвижения наших войск. Совершал обстрелы из артиллерии и танков по линии столкновения. Также нанес авиаудары возле н.п. Великое Артаково, Калуга и Ольгино. Вел воздушную разведку беспилотником.

В акватории Черного моря вне пунктов базирования находятся два вражеских носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". Сохраняется угроза ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры.

На Харьковском направлении враг осуществлял огневое поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Борщевая, Питомник, Сосновка, Русские Тишки, Петровка, Дементьевка, Рубежное, Дуванка, Мосьпаново, Русская Лозовая, Чугуев, Клугино-Башкиревка, Светличне. Нанес авиаудары возле Залимана и Мосьпанова.

На Северском направлении враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Хреновки Черниговской области и Толстодубово Сумской области.

На Слобожанском направлении враг ведет боевые действия с целью удержания занятых рубежей и недопущения продвижения наших войск.

"Наши самолеты и вертолеты продолжают наносить авиационные удары по скоплениям живой силы и военной техники противника на определенных направлениях. Оккупанты и дальше терпят значительные потери в боях с украинскими воинами", - говорится в сообщении.

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